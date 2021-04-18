МИД РФ увидел “американский след” в выдворении дипломатов из Чехии

Отмечается, что власти Чехии приняли “беспрецедентное решение” под “голословными и надуманными предлогами” о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в Врбетице.

В МИД РФ добавили, что в этом “враждебном шаге” нельзя “не увидеть также американский след”.

“В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев”, – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ, пообещав принять “соответствующие меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами”.

Контекст:Глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек 17 апреля объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

Кроме того, Чехия объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении проживавшего в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Чехии их считают причастными взрыву складов боеприпасов на комплексе Врбетице 16 октября 2014 года.

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на выдворение из Чехии 18 российских дипломатов. “Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами”, – сказала она.

Гамачек на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам, которое состоится 19 апреля, расскажет о взрывах на военных складах, которые произошли в 2014 году.

15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Кроме того, США ввели новые ограничения против РФ из-за оккупации Крыма и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

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