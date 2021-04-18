 

“На кону безопасность Европы”: россиянам хотят запретить въезд в страны ЕС

18.04.2021, 16:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Авторитетный эстонский политик Тоомас Хендрик Ильвес, который был главой государства с 2006 по 2016 годы, оставил в “Твиттер” эмоциональное сообщение. Экс-президент считает, что необходимо запретить россиянам въезжать на территорию Европейского союза (ЕС).

Политик отметил, что до “вторжения в Крым” Россия
добивалась введения безвизового режима с ЕС, однако сегодня действия страны представляет угрозу. “На кону безопасность Европы. Достаточно”, – написал Тоомас Хендрик Ильвес. При этом бывший президент Эстонии считает: ограничение не должно распространяться на семьи, в которых произошла чрезвычайная ситуация.

Напомним, на сегодняшний день членами Европейского союза являются 27 стран. Если правительство прислушается к мнению Ильвеса, то россияне не смогут посещать такие популярные среди туристов страны, как Германия, Франция, Кипр, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, и другие.

Ранее “Дни.ру” писали об отношениях Чехии и России. За последние сутки они вновь обострились. Так, Прага заявила о выдворении 18 сотрудников посольства РФ. В МИД России уже отреагировали на это решение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / Филипп Киркоров посетовал на отсутствие звания народного артиста Белоруссии

15.07 / Мнение: Пары одного типа имиджа

28.08 / Звезда сериала «Ранетки» разводится с пятым супругом

11.12 / Елка поддержала идею проведения корпоративов в пандемию коронавируса

20.08 / Джерард Батлер в очередной раз разорвал отношения со своей девушкой Морган Браун

17.08 / Facebook начала объединение свой Messenger и Instagram

26.03 / Речь государственного секретаря США Энтони Блинкена “Подтвердить приверженность альянсам Америки и обновить их”

26.01 / Многие люди живут с симптомами сотрясения мозга

09.09 / “Буря” в животе от стакана молока?

28.06 / Диетолог Михаил Гинзбург назвал способ снизить холестерин без лекарств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика