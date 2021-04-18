Ученые: Особенности развития легких у недоношенных разнополых детей существенно различаются

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности развития легочной системы у недоношенных новорожденных детей. Выяснилось, что нюансы формирования упомянутого органа у мальчиков и девочек имеют существенные отличия.

Как информируют исследователи, легкие у младенцев мужского пола являются более жесткими, и эта особенность вызывает затруднения в доступе кислорода от вентилятора аппарата ИВЛ, применение которого необходимо в таких случаях. У девочек же, в свою очередь, легочная система является более зрелой, однако, в ходе проведения искусственной вентиляции легких, процесс должен подвергаться весьма тщательному контролю. Примечательно, что указанная терапия является практически неизбежной в случае рождения недоношенных детей. Медики отмечают, что подобная процедура может принести определенный вред для здоровья малыша, однако врачам в таких случаях приходится выбирать “меньшее из зол”.

Ученые надеются, что результаты проведенной ими научной работы создадут предпосылки для того, чтобы врачи родильных домов проводили соответствующие локальные корректировки времени проведения ИВЛ для недоношенных детей разного пола, сократив при этом уровень негативного воздействия данного вида терапии на маленьких пациентов. Материалы исследования опубликованы ресурсом Stuff.co.

Источник: inforeactor.ru