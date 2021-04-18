 

Нутрициолог рассказала о главных признаках дефицита железа в человеческом организме

18.04.2021, 16:48, Разное
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Нутрициолог напомнила о том, что дефицит железа в человеческом организме негативно сказывается на здоровье. Нина Ходаковская пояснила о главных признаках, которые свидетельствуют о том, что этого минерала не хватает.
Железо принимает активное участие в образовании ДНК, передаче кислорода в тканях и нормализует содержание гемоглобина в крови. Если наблюдается его дефицит, человек устает, даже не выполняя никакой физической работы. Одним из главных признаков нехватки железа в организме является головокружение. Для того, чтобы полноценно проходила мозговая деятельность, требуется большое количество кислорода. Поэтому возникают проблемы, если появляется недостаток этого минерала. Также показателем дефицита нутрициолог назвала хрупкие ногти, которые начинают выгибаться внутрь.

Как отметила Нина Ходаковская, дефицит железа приводит к бледности кожи, так как снижается в крови уровень гемоглобина. Еще один признак – это затрудненное дыхание, так как легкие недополучат кислород через поступление в организм микроэлемента с гемоглобином. По словам врача, самым лучшим источников железа является мясная продукция и рыба. Оно лучше усвоится, если параллельно употреблять растительную еду и аскорбиновую кислоту. Кроме этого, железо есть в чечевице, мидиях, петрушке и овсяных хлопьях.

Источник: actualnews.org



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