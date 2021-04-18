“Истощение кислорода будет продолжаться”: Ученые рассказали о перспективах Мирового океана

Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы воздействия глобального потепления на воды Мирового океана. Выяснилось, что указанный процесс является не единственной причиной снижения уровня кислорода в океанических водах.

Отправной точкой аналитической работы ученых, представляющих Центр океанологических исследований имени Гермгольца в Киле (Германия), стала тенденция непрерывной потери кислорода океаном за последние полвека, по информации экспертов, потери жизненно необходимого газа насчитывают в целом 2% от всеобщего запаса, а на локальных уровнях даже более. Разумеется, основная причина такой динамики кроется в глобальном потеплении, однако, как выяснили исследователи, немалое влияние оказывают также замедление циркуляции океанических вод и их межслойное смешение. Согласно информации океанологов, понижение кислородного содержания происходит в основном в самых глубинных слоях, а этот фактор, в свою очередь, очень влияет на жизнедеятельность глубоководных морских экосистем. При этом, так называемый “метаболический индекс”, измеряющий уровни максимально возможной активности кислорододышащих организмов, демонстрирует тенденцию к повсеместному замедлению жизни до 25%, в особенности – в глубоководных районах (ниже 2 километров от поверхностного уровня воды). Вероятнее всего, это может привести к существенным сдвигам в данной среде обитания, ранее считавшейся весьма стабильной.

“В ходе исследования была использовано модель земной системы для оценки того, что произойдет в океане в долгосрочной перспективе, если все выбросы углекислого газа будут немедленно прекращены. Результаты показывают, что даже в этом случае истощение кислорода будет продолжаться в течение столетий”, – отметил один из авторов научной работы, профессор Андреас Ошлис. Ученый выразил общее пожелание специалистов о том, чтобы в ближайшее время было проведено масштабное исследование глубоководной океанической среды обитания, прежде изучавшейся лишь очень спонтанно. Главным фактором является то, что изучение должно быть сделано прежде, чем упомянутая среда претерпит значительных негативных метаморфоз ввиду уменьшения содержания кислорода в Мировом океане. Материалы исследования были опубликованы в Nature Communications.

Источник: rossaprimavera.ru