 

Эксперты назвали безопасные для путешествий страны

18.04.2021, 16:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Безопасными странами для путешествий в период распространения коронавируса являются те, в которых за последние 14 дней зафиксировано менее 40 заболевших на 100 тысяч населения, рассказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Дмитрий Горин.

«Критерии определения очень простые: если в стране больше 40 человек болеет за последние 14 дней на 100 000 населения. С учетом развития ситуации принимается решение о закрытии. Сейчас открыта 31 страна мира», – цитирует Горина URA.RU.

В свою очередь генеральный директор Клуба защиты прав туриста, зампредседателя общественного совета в Ростуризме Дмитрий Давыденко отметил, что в сложившейся ситуации каждому, кто планирует путешествие, нужно самостоятельно решать, куда отправиться на отдых.

«У нас выбор стран, куда можно полететь, очень небольшой. И сейчас каждому нужно оценивать свои риски и принимать решение», – рассказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / “Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!”, “Какая хорошая анатомия”. Тарзан показал тело в стрингах

12.09 / Британский боксер госпитализирован после боя с Чудиновым

03.08 / Компания BMW представила специальные версии X5 M50d и X7 M50d

15.07 / Мультипликатор Бардин: Миллиард Сбербанка потратят на перезапуск Винни-Пуха

08.08 / Два российских мэра заболели коронавирусом

02.08 / В Швейцарии назвали основные источники заражения коронавирусом

24.02 / США обещали без колебаний вводить санкции по «Северному потоку – 2»

26.07 / Мирча Луческу покинул Украину – СМИ

26.10 / Филатов и Краснов проходят во второй тур выборов мэра в Днепре – экзит-полл студии Шустера

30.03 / В Канаде рекомендуют приостановить вакцинацию граждан до 55 лет препаратом AstraZeneca

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика