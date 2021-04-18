Эксперты назвали безопасные для путешествий страны

Безопасными странами для путешествий в период распространения коронавируса являются те, в которых за последние 14 дней зафиксировано менее 40 заболевших на 100 тысяч населения, рассказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Дмитрий Горин.

«Критерии определения очень простые: если в стране больше 40 человек болеет за последние 14 дней на 100 000 населения. С учетом развития ситуации принимается решение о закрытии. Сейчас открыта 31 страна мира», – цитирует Горина URA.RU.

В свою очередь генеральный директор Клуба защиты прав туриста, зампредседателя общественного совета в Ростуризме Дмитрий Давыденко отметил, что в сложившейся ситуации каждому, кто планирует путешествие, нужно самостоятельно решать, куда отправиться на отдых.

«У нас выбор стран, куда можно полететь, очень небольшой. И сейчас каждому нужно оценивать свои риски и принимать решение», – рассказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.