Минздрав рассказал о переговорах по завершению включения «Спутника V» в список ВОЗ

Министерство здравоохранения РФ ведет переговоры о завершении процедуры включения вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения», – передает слова министра РИА «Новости».

«Широкомасштабная иммунизация от COVID-19 в целях предотвращения и прекращения передачи инфекции признана Всемирной ассамблеей здравоохранения глобальным общественным благом для здоровья. В связи с этим подчеркиваем важность обеспечения равноправного и своевременного доступа к безопасным, качественным и эффективным вакцинным препаратам», – сказал Мурашко на заседании экономического и социального совета ООН «Вакцина для всех».

Глава Минздрава подчеркнул, что основной задачей является формирование глобального портфеля эффективных и безопасных вакцин с целью обеспечения планеты надежной защитой от инфекций, передает ТАСС.

«Россия активно сотрудничает со странами и международными объединениями в целях повышения доступности российской вакцины «Спутник V» путем локализации производства на отечественных и зарубежных площадках. На данный момент производство локализуется на 20 таких площадках. Сегодня российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована и поступает в 60 стран мира», – сказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения могут в мае и июне проинспектировать производство «Спутника V», дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля.