В Украине начали делать прививки от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech

“Вчера наша область получила первые 1170 доз вакцины от Pfizer/BioNTech, а сегодня мы уже начали ее использовать. Предназначена она прежде всего для работников и жителей домов престарелых. Туда, согласно определенному графику, будут выезжать наши мобильные бригады и проводить прививки”, – сказал глава Киевской ОГА Василий Володин.

По его информации, сегодня вакцинация должна стартовать еще в двух специализированных учреждения Киевской области.

“Прививки получат 78 работников и 42 жителя Бородянского психоневрологического интерната, после них – 84 работника и 12 жителей Белоцерковского психоневрологического интерната”, – уточнили в релизе.

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Первую партию вакцин от Pfizer 18 апреля получила и Харьковская область, сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

“Уже проработаны списки и разработан ежедневный план вакцинации на неделю. Использовать эту партию вакцины должны в течение недели. В Харьковской области подготовлены две мобильные бригады, которые прошли обучение для работы с вакциной Pfizer”, – рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Игорь Волченко.

В Украине с начала кампании вакцинации от коронавируса сделали 449 197 прививок. За сутки 17 апреля – 3333 прививки.

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech. С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в первой партии было 500 тыс. доз).

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). До 12 апреля препарат находился на лабораторном контроле, 13 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о начале вакцинации CoronaVac.

16 апреля в рамках механизма COVAX Украина получила 117 тыс. доз вакцины Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Украинские власти говорили о контракте на 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. В Минздраве прогнозируют, что этот объем будут поставлять в течение всего 2021 года.

До конца мая должны также поставить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. Согласно обновленному в апреле плану вакцинации, более половины взрослого населения Украины должны привиться в текущем году.

По состоянию на 18 апреля в Украине подтвердили более 1,94 млн случаев COVID-19 (10 282 – за последние сутки). При этом около 1,5 млн человек выздоровело, а 39,7 тыс. умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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