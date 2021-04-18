 

Великобритания поддержала Чехию после высылки 18 российских дипломатов

18.04.2021, 16:04, Новости дня
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“Великобритания полностью поддерживает наших чешских союзников, которые показали, насколько далеко пойдет ГРУ в своих попытках провести опасные и злонамеренные операции, и выдвинули на первый план тревожную модель поведения после нападения в Солсбери”, – отметил дипломат.

The UK stands in full support of our Czech allies, who have exposed the lengths that the GRU will go to in their attempts to conduct dangerous and malign operations – and highlights a disturbing pattern of behaviour following the attack in Salisbury. https://t.co/dv4rWDl91I

— Dominic Raab (@DominicRaab) April 18, 2021

Контекст:Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек 17 апреля объявил, что в течение 48 часов из Чехии вышлют 18 российских дипломатов, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.
Чехия также объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении проживавшего в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Чехии их считают причастными ко взрыву складов боеприпасов на комплексе Врбетице 16 октября 2014 года.
Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на выдворение из Чехии 18 российских дипломатов. “Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами”, – сказала она.
Гамачек на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам, которое состоится 19 апреля, расскажет о взрывах на военных складах, которые произошли в 2014 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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