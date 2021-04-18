Названы вредные для кишечника продукты
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Диетологи рассказали о продуктах, которые вредят кишечнику. Их рекомендуется исключить из рациона или же хотя бы ограничить потребление.
Вред кишечнику наносят сладости: конфеты, пирожные, печенье, газировка. По словам диетолог Терезы Джентиле, эти продукты способствуют уменьшению количества хороших бактерий и увеличивают число плохих. Как следствие, в организме может развиться воспаление, не исключено появление сердечных патологий. К тому же, регулярно потребляя сладости, человек быстро наберет лишний вес. К слову, к вредным продуктам относятся подсластители и заменители сахара.
Не рекомендуется употреблять обработанные продукты, поскольку они снижают количество полезных бактерий. Нельзя включать в свой рацион еду, приготовленную во фритюре.
Если человек выпивает слишком много алкоголя, кишечнику наносится урон. Важно не перебарщивать с красным сухим вином, так как многие ошибочно считают его полезным.
Источник: www.eatthis.com
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