Гендиректора «Газпром газораспределение Киров» обвинили в коммерческом подкупе

Гендиректор АО «Газпром газораспределение Киров» обвиняется в коммерческом подкупе на 44 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного Комитета РФ по региону.

«Предъявлено обвинение генеральному директору АО «Газпром газораспределение Киров» по признакам преступления (по двум эпизодам), предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»)», – цитирует сообщение ТАСС.

Следствие считает, что мужчина получил от представителей одной из компаний, занимающихся строительством зданий и сооружений, свыше 44 млн рублей. Он предложил заключать с данной компанией договоры подряда на строительство газопроводов и выполнение других работ, подписывать документы по приемке и оплате выполненных работ.

«Судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В АО «Газпром газораспределение Киров» проведены обыски, в ходе которых изъята документация, интересующая следствие», – сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений. Всего к уголовной ответственности привлечены 20 человек.