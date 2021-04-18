 

В Кремле назвали условия участия Путина в саммите по климату, инициированном Байденом

18.04.2021, 15:10, Новости дня
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По его словам, Кремлю “надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить – кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать”.

Ответы на эти вопросы в Москве начали получать “только в последние дни”, их нужно “тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента”, отметил Песков.

Пресс-секретарь Путина рассказал, что было предложение провести саммит по климату “в одной из третьих стан”, но пока “говорить о месте или времени преждевременно”.

Это нужно еще согласовать по дипломатическим каналам, в том числе “исходя из дальнейших конкретных действий США”, добавил Песков.

Контекст:Как сообщало AP со ссылкой на неназванных представителей администрации президента США, на переговоры по климату американские власти направили около 40 приглашений, в частности Байден пригласил Путина и главу КНР Си Цзиньпина.
В США надеются, что переговоры определят формы и “ускорят глобальные усилия по сокращению наносящих ущерб климату загрязнений ископаемым топливом”. Саммит запланирован на 22–23 апреля.
19 февраля США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение через 107 дней после выхода из него 4 ноября 2020 года. 
США больше не могут “откладывать или делать минимум” для решения проблемы изменения климата на планете, говорил Байден европейским лидерам во время конференции по безопасности в Мюнхене 19 февраля.  
От США прежде всего ожидают решения по сокращению вредных выбросов от сжигания угля и нефти к 2030 году, писало AP.
В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. 18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.
В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.
Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”. 
15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Кроме того, США ввели новые ограничения против РФ из-за оккупации Крыма и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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