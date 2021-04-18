Елена Яковлева впервые вышла на сцену “Современника” после смерти Галины Волчек

Популярная российская актриса Елена Яковлева недавно снова вышла на сцену театра «Современник». Она сделала это спустя полтора года после смерти худрука учреждения Галины Волчек.

Елена Яковлева предстала на сцене в постановке «Театр». Все, кто находился в зрительском зале, отметили, что актриса изменилась в лучшую сторону. Как и прежде, знаменитость покорила зрителей своей игрой. В этом году «Современник» отметит 65 лет со дня основания.

Елена Яковлева, проработавшая на сцене этого театра 27 лет, в свое время с большим скандалом покидала учреждение. Тогда она заявляла, что в «Современнике» происходят изменения не в лучшую сторону.

При жизни сама Галина Волчек рассказывала, что Яковлева могла вести себя довольно грубо по отношению к ней. В особенности художественный руководитель была недовольна, когда актриса не пояснила ей о съемках в телесериале «Каменская». Тогда на репетиции постановок Яковлева приходила довольно уставшей, пишет портал «Глобал.МСК».