 

Елена Яковлева впервые вышла на сцену “Современника” после смерти Галины Волчек

18.04.2021, 15:00, Разное
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Популярная российская актриса Елена Яковлева недавно снова вышла на сцену театра «Современник». Она сделала это спустя полтора года после смерти худрука учреждения Галины Волчек.
Елена Яковлева предстала на сцене в постановке «Театр». Все, кто находился в зрительском зале, отметили, что актриса изменилась в лучшую сторону. Как и прежде, знаменитость покорила зрителей своей игрой. В этом году «Современник» отметит 65 лет со дня основания.

Елена Яковлева, проработавшая на сцене этого театра 27 лет, в свое время с большим скандалом покидала учреждение. Тогда она заявляла, что в «Современнике» происходят изменения не в лучшую сторону.

При жизни сама Галина Волчек рассказывала, что Яковлева могла вести себя довольно грубо по отношению к ней. В особенности художественный руководитель была недовольна, когда актриса не пояснила ей о съемках в телесериале «Каменская». Тогда на репетиции постановок Яковлева приходила довольно уставшей, пишет портал «Глобал.МСК».



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