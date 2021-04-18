 

Гинцбург оценил эффект от вакцинации Путина

18.04.2021, 14:44, Новости дня
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Вакцинация президента РФ Владимира Путина от коронавируса имела положительный резонанс, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Безусловно, подстегнуло. Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. 14 апреля Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины.



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