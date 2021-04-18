На Украине началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer

Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина-24».

«Первыми прививку этой вакциной получили пациенты психоневрологического интерната в городе Бородянка Киевской области. Вакцинацию за день пройдут около 100 граждан – пациенты и персонал интерната», – передает его слова ТАСС.

За три дня вакцину получат все сотрудники и пациенты – 428 человек. Также за ними будет зарезервирована и вторая доза препарата. По словам Ляшко, вакцину получили все региональные склады, в каждой области с сегодняшнего дня можно сделать прививку американским препаратом.

До этого на Украине для вакцинации от коронавируса использовался произведенный в Индии препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca («Астразенека») совместно с Оксфордским университетом. С 13 апреля в стране используют вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

По данным украинского минздрава, первую прививку от коронавируса сделали 449 192 человека, в том числе за минувшие сутки 3 333. Две дозы вакцины получили всего пять человек.

За весь период пандемии на Украине коронавирус подтвержден у 1 946 510 человек, 39 786 пациентов умерли.

Ранее на Украине на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield.

2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.

При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».