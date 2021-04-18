МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Чехии

МИД РФ выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии.

«Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Как отметили в российском дипведомстве, власти Чехии приняли «беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице».

«Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами. Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении РФ чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», – подчеркнули в российском МИД.

Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку из Чехии 18 российских дипломатов, заявил, что это попытка Европы отвлечь внимание от событий в Белоруссии, причем «работа очень профессиональная» – едва «прозвучали обвинения в адрес президента США – как по команде» выслали дипломатов. Слуцкий уверен, что «все это совершенно четко срежиссированно».