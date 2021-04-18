 

Россия разместила в оккупированном Крыму новый военный лагерь – Spiegel

18.04.2021, 14:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Примерно в 30 километрах от поселка Марфовка у побережья российские военные построили импровизированную базу. Если 15 марта территория еще была пуста, то ко 2 апреля с каждым днем увеличивалось число построек и количество техники”, – отметили журналисты.

По данным Spiegel, на территории лагеря размещено более тысячи автомобилей и другой военной техники.

“В дополнение к основному лагерю западнее от него был построен лагерь меньшего размера”, – пишет издание.

По информации российской группы расследователей Conflict Intelligence Team, cудя по снимкам, опубликованным Spiegel, в Крыму находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии.

“До сих пор не было официальных комментариев по поводу присутствия в Крыму 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова, эшелоны которой разгружались в Симферополе, а не на Керченском полуострове, причем один из них был замечен гораздо ближе к границе с Херсонской областью Украины”, – отмечают эксперты.

CIT подчеркивает, что на снимках лагеря не видна тяжелая техника – танки и самоходные артиллерийские установки, которые также перебрасывались в Крым в составе частей 58-й армии.

“Это позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа”, – уточнили в сообщении.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля.
В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.
30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.
Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.
РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.04 / Мишустин доложил Путину о ситуации с выплатами семьям с детьми

02.07 / Москва отвергла обвинения в поставках вооружений талибам

12.04 / «Трампцина!» – Экс-президент США предложил назвать вакцину от COVID-19 в свою честь

26.02 / Тихановская – Когда мне позвонили с угрозами: “Ты – в тюрьму, дети – в детдом”, звонили с украинского номера

02.09 / Политика: На какие уступки Москве согласится Лукашенко

03.04 / Украинские полицейские остались без «ковидной» премии за работу во время пандемии

22.03 / Американцы не поверили в способность Байдена соперничать с Путиным

31.08 / Kia Rio X-Line стал самым продаваемым хетчбэком в РФ в 2020 году

19.08 / Новые наушники Realme Buds Classic оценили в 5 долларов

17.12 / “Вот это рот!”, “Главное не …бнуться совсем” – Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика