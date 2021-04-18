США предупредили об опасности полетов над Украиной и РФ в связи с эскалацией ситуации между странами

В частности, рекомендуется соблюдать осторожность при полетах “в/из/в пределах или над” районами полетной информации (РПИ) Киева, Днепра и оккупированного РФ Симферополя, а также в расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону.

Оба документа опубликованы на сайте FAA в связи с “возможными рисками для безопасности полетов, связанными с эскалацией региональной напряженности между Россией и Украиной, которая потенциально может привести к трансграничным столкновениям без предварительного уведомления, усилению военной активности и/или конфликту”. Извещения распространяются на всех авиаперевозчиков и коммерческих операторов США.

Скриншот: faa.gov

Скриншот: faa.gov

С целью безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины есть определенные ограничения, они действуют с 2014 года после агрессии РФ против Украины, говорится в сообщении Государственной авиационной службы.

“Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас является безопасным и доступным для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации”, – подчеркнули в Госавиаслужбе.

Отмечается, что в Украине действует специальная процедура раннего предупреждения об угрозах для гражданской авиации.

“Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она спокойная и контролируемая. Сейчас опасности для гражданской авиации нет”, – добавили в ведомстве.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

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