 

Чехия выдворяет 18 сотрудников посольства России – подробности скандала

18.04.2021, 14:12, Разное
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Накануне стало известно, что полиция Чехии объявила в розыск граждан России
Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания несколько лет назад обвинила в отравлении
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По мнению чешского МВД, эти же люди причастны к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Вместе с тем Чехия
объявила 18 сотрудников посольства России персонами нон грата. Первый вице-премьер, глава МВД страны и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек заявил, что российские дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов. Якобы они являются офицерами ГРУ и СВР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Гамачека. Она предупредила Чехию о последствиях такого решения.

“Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами”, – процитировал Захарову РЕН ТВ.

Российский сенатор Андрей Климов считает, что Чехия, выдворив российских дипломатов, пытается понравиться старшим партнерам по НАТО. Также он уверен: у Праги нет реальных оснований для высылки сотрудников посольства России.

Происходящее попытались связать со скандалом в Белоруссии. Наблюдатели считают, что Чехия делает громкие заявления и принимает странные решения, чтобы отвлечь внимание от разоблачения операции западных спецслужб по убийству Александра Лукашенко, пишет Политнавигатор.



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