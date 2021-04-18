 

Актер Данила Козловский отказался говорить об отцовстве

18.04.2021, 14:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный российский актер Данила Козловский в рамках одного из интервью отказался говорить на тему отцовства. Для него она является сильно личной.
Данила Козловский уже ощутил на себе, как рождение ребенка меняет жизнь мужчины. На сегодняшний день артист не готов говорить на эту тему. В то же время он добавил, что ему нечего прятать или же скрывать. В его жизни уже произошло счастливое событие. Пока Козловский намерен самостоятельно понять, что происходит.

Знаменитость редко делится с публикой подробностями своей личной жизни. Несколько лет назад у него завязался роман с коллегой по цеху Ольгой Зуевой. В прошлом году у них появился ребенок. Из-за пандемии коронавируса молодая мама с малышом осталась в США, а Козловский вернулся работать в РФ.

Долгое время ходили слухи, что пара рассталась. В итоге Козловский подтвердил их, заявив, что поступил с любимой женщиной несправедливо, пишет портал «Глобал.МСК».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.09 / Мнение: Нужны люди без опыта работы: в СССР потомки крепостных рабов, советские граждане, трудиться не умели

28.10 / Политтехнолог и автор «Новой газеты» Виталий Шкляров уехал из Беларуси

16.09 / Мнение: Почему Трамп отказался от убийства Асада?

16.02 / Владимир Потанин стал первым россиянином в истории с состоянием в 30 млрд долларов

09.01 / Ксения Бородина восхитила идеальной фигурой в изумрудном купальнике

03.11 / Эксперт рассказал о самых уязвимых для слежки смартфонах

09.04 / Рост заболеваемости COVID-19 в Москве объяснили

14.11 / Врач в Москве получила травмы от пациента с COVID-19

24.08 / Так надо ли избавляться от растительности в подмышках?

07.08 / Кэти Перри рассказала про отношения с Орландо Блумом: “Мы прошли через ад”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика