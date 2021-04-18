Актер Данила Козловский отказался говорить об отцовстве

Известный российский актер Данила Козловский в рамках одного из интервью отказался говорить на тему отцовства. Для него она является сильно личной.

Данила Козловский уже ощутил на себе, как рождение ребенка меняет жизнь мужчины. На сегодняшний день артист не готов говорить на эту тему. В то же время он добавил, что ему нечего прятать или же скрывать. В его жизни уже произошло счастливое событие. Пока Козловский намерен самостоятельно понять, что происходит.

Знаменитость редко делится с публикой подробностями своей личной жизни. Несколько лет назад у него завязался роман с коллегой по цеху Ольгой Зуевой. В прошлом году у них появился ребенок. Из-за пандемии коронавируса молодая мама с малышом осталась в США, а Козловский вернулся работать в РФ.

Долгое время ходили слухи, что пара рассталась. В итоге Козловский подтвердил их, заявив, что поступил с любимой женщиной несправедливо, пишет портал «Глобал.МСК».