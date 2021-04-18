Сирия осудила переброску сил США и НАТО к российским границам

МИД Сирии выступил с осуждением шагов США и Североатлантического альянса по переброске дополнительных сил к границам России, сообщило агентство SANA.

«Сирийская Арабская Республика осуждает переброску дополнительных сил Соединенных Штатов и блока НАТО в сторону российских границ, этот вопрос может создать угрозу международному миру и безопасности», – говорится в заявлении МИД Сирии, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска войск Североатлантического альянса и США к российским границам ведет к очередному витку напряжения.

Напомним, 9 апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.