Соцпартия Молдавии потребовала отставки Санду

Глава Соцпартии Молдавии Игорь Додон сообщил, что политсила требует отставки президента республики Майи Санду, обвиняя ее в заговоре против страны и народа.

«Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и её народа. Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Республики Молдова», – приводит РИА «Новости» заявление Додона.

По его словам, партия «квалифицирует решение Конституционного суда, принятое под открытым давлением президента Майи Санду, как конституционный переворот с целью установления в Молдове режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов Санду».