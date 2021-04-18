 

Соцпартия Молдавии потребовала отставки Санду

18.04.2021, 13:50, Новости дня
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Глава Соцпартии Молдавии Игорь Додон сообщил, что политсила требует отставки президента республики Майи Санду, обвиняя ее в заговоре против страны и народа.

«Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и её народа. Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Республики Молдова», – приводит РИА «Новости» заявление Додона.

По его словам, партия «квалифицирует решение Конституционного суда, принятое под открытым давлением президента Майи Санду, как конституционный переворот с целью установления в Молдове режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов Санду».



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