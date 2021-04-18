ВОЗ заявила о тревожной ситуации с коронавирусом в мире

Рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса в последние недели в мире весьма тревожен, ВОЗ, как и прежде, «рекомендует уделять первоочередное внимание поездкам, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«На 12 апреля 2021 года, по данным ВОЗ, во всем мире было зарегистрировано 135 646 617 случаев COVID-19 и 2 930 732 смертей. Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», – цитирует ее слова ТАСС.

Вуйнович добавила, что ВОЗ, как и прежде, «рекомендует уделять первоочередное внимание поездкам, а также продолжать применять меры для снижения риска распространения COVID-19 при международных поездках».

Также, она подчеркнула, что ситуация с выявлением новых штаммов коронавируса быстро развивается. «ВОЗ рекомендует, чтобы любые меры, введенные для ограничения их распространения, пересматривались с течением времени и базировались на эпидемиологической ситуации и условиях», – сказала Вуйнович.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в РФ выявили 8 тыс. 632 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания. Накануне, 17 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 321. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 689.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.