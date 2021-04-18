 

Введение пошлины на импорт кабелей негативно скажется на инвестициях мобильных операторов и операторов систем распределения – эксперты

18.04.2021, 13:22, Новости дня
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В марте Минэкономразвития рекомендовало Межведомственной комиссии по международной торговле рассмотреть вопрос о применении специальных мер относительно импорта в Украину кабельной и проводниковой продукции. Обосновывая это приведением всех участников внутреннего рынка Украины в одинаковых конкурентных условий, Минэкономики рекомендует ввести специальную пошлину 23,5%.

В Американской торговой палате считают, что потенциальное введение импортных пошлин станет дополнительным налогом для отрасли телекоммуникаций, поэтому призывают отказаться от введения пошлин на кабельную продукцию.

“Указанное негативно отразится на инвестиционной способности мобильных операторов, поскольку вместо инвестиций в инфраструктуру мобильные операторы будут вынуждены платить дополнительные пошлины”, – говорится в официальном обращении АСС в адрес Минэкономразвития.

Европейская бизнес-ассоциация (ЕВА) также заявила, что выступает против введения пошлин на кабельную продукцию. Аргументируя это возможным дефицитом кабельно-проводниковой продукции на рынке и свертыванием конкуренции.

“Кроме того, внедрение пошлины может привести к уменьшению объемов выполнения инвестиционной программы операторами системы распределения (ОСР), в связи с увеличением закупочной стоимости кабельной продукции. Результатом может стать меньшее количество инвестиций ОСР в развитие сетей и энергетической инфраструктуры, подорожание стоимости присоединений к сетям ОСР”, – отмечают в Ассоциации.

Кроме того, в ЕВА считают, что введение пошлины нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, ведь означает невыполнение обязательств, взятых Украиной, в частности, по Договору о применении энергетического сотрудничества в сфере энергетики.

“Поэтому Европейская бизнес-ассоциация обращается к Минэкономики и правительству с призывом не применять специальные меры в отношении импорта в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта. Бизнес-сообщество надеется, что государство не будет вмешиваться в рыночные процессы и ограничивать конкуренцию на рынке”, – отметили в ЕВА.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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