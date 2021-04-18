Полиция Киева провела “карантинный” рейд. Оштрафовали 50 заведений

Столичные полицейские выявили 50 заведений, которые работали, несмотря на запрет, а внутри находились посетители.

“В результате за невыполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц полицейские составили 50 протоколов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 34 до 170 тыс. грн”, – отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Кроме того, правоохранители составили 250 админпостановлений на посетителей. В заведениях, которые нарушили карантин, работники Госпотребслужбы “провели немедленную обработку помещений”.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3887245777997831

ВИДЕОВидео: поліція Києва / Youtube

Контекст:Киев, согласно индикаторным показателям Министерства здравоохранения на 18 апреля, находится в “красной” зоне эпидемической опасности.

С 20 марта столичные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. Весь общественный транспорт работает по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Срок действия ограничений истекал 16 апреля.

14 апреля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить действие карантинных ограничений в Киеве до 30 апреля. Мэр города Виталий Кличко отмечал, что введенные ограничения начали давать первые результаты, но ситуация остается сложной.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии в Киеве подтвердили более 184,8 тыс. случаев COVID-19, сейчас продолжают болеть около 65,3 тыс. человек. По состоянию на 18 апреля заняты в столице 62,1% коек для пациентов с коронавирусом.

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