В Ростовской области в ДТП погибли пять детей

Утром 18 апреля на одной из улиц Новочеркасска в Ростовской области иномарка Hyundai влетела в дерево. В салоне находились шестеро человек – все они несовершеннолетние. Пятеро из них погибли от полученных травм на месте. Среди погибших две девочки и три мальчика. Один ребенок впал в кому, спасти его пытаются врачи.

Удалось восстановить предварительную картину, предшествовавшую трагедии. Один из подростков отмечал собственный день рождения. Затем он дождался, когда его родители заснули, и умыкнул и них ключи от иномарки.

Также сообщается, что перед закончившейся трагедией поездкой некий мужчина помог подросткам купить шесть литров пива. Сейчас его разыскивают.