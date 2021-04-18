В мире: Скандал с «агентами ГРУ» подставил под удар руководство Чехии

В российско-чешских отношениях грянул очередной скандал. «Агенты ГРУ Петров и Боширов», как утверждают чешские власти, устроили взрыв на территории Чехии и убили чешских граждан. Насколько убедительны подобные обвинения, особенно с учетом того, что ставки в этой игре – энергетический проект на миллиарды долларов и даже репутация российской вакцины «Спутник V»?

Премьер-министр Чехии Анджей Бабич и Ян Гамачек (первый вице-премьер, глава МВД и и.о. главы МИД) объявили персоной нон-грата 18 российских дипломатов (то есть почти в 2 раза больше, чем Штаты и в 6 раз больше, чем главные русофобы Восточной Европы – поляки). Этих дипломатов обвиняют в «работе на ГРУ». Кроме того, по мнению чешских властей, именно РФ стоит за взрывами складов с оружием во Врбетице в 2014 году (где хранилась партия, которую болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев хотел продать Украине).

И не просто Россия, а те самые «агенты ГРУ Петров и Боширов», известные всему миру по истории со Скрипалями. Которые, по версии Праги, лично приехали в Чехию и организовали взрыв, причинив государству многомиллионый ущерб и убив двух граждан Чехии.

Нарисовали

Большая часть чешских политиков поддерживает действия властей против россиян и требует продолжения банкета. «Они воюют с нами, и сегодня мы узнали лишь о части их террористической деятельности. Действия правительства недостаточны, наши ворота должны быть закрыты. Все российское посольство, набитое шпионами, должно паковать чемоданы!», – требует Маркета Пекарова-Адамова, лидер главной чешской русофобской партии TOP 09 (той самой, которая чьи активисты и сносили памятник Маршалу Коневу).

Сами же власти страны намерены вынести «вопрос о Врбетице» на заседание министров иностранных дел стран-членов ЕС. То есть, вероятно, за чешскими санкциями могут последовать и общеевросоюзовские, а также общезападные (США и аж целая Латвия поддержали высылку дипломатов, посол Великобритании в Чехии Ник Арчер уже пообещал официальную реакцию 19 апреля). Не исключено, что санкции будут и общенатовскими – Альянс может позиционировать этот взрыв (в котором погибло два гражданина Чехии) как атаку на своего члена.

Правда, эту атаку нужно будет доказать – а тут возможны проблемы, ведь чешская версия о причастности «Петрова и Боширова» во взрыве складов вызывают вопросы.

Так, чехи уверяют, что у них есть копии паспортов Петрова и Боширова, по которым «агенты ГРУ» въехали в Чехию, а также паспорта (выданные на имя Руслана Табарова и Николая Попа), на основе которых «агенты» оформили посещения складов. Однако почему эти паспорта всплыли только сейчас, а не в ходе расследования взрывов (когда инцидент списали на халатность) или же дела Скрипалей (когда ряд европейских спецслужб рыли носом информацию на предмет участия «Петрова и Боширова» в иных акциях на территории ЕС)? Возможно, потому, что чешские власти и/или спецслужбы только сейчас додумались до того, чтобы эти паспорта нарисовать – либо им их нарисовали другие уважаемые люди, по ту сторону Ла-Манша или даже Атлантического океана.

Пахнет вакциной и атомом

Собственно, некоторые чешские политики об этих странностях говорят открыто. «Вся эта ситуация вызывает у меня больше вопросов, чем ответов. После инцидента прошло 7 лет, и это дело пахнет скорее разведывательной игрой, а не настоящим полицейским расследованием», – говорит глава чешской компартии Войтех Филип.

Причины игры может быть две. Первая – это стремление Чехии купить российскую вакцину «Спутник V», нанеся тем самым еще один удар по пропагандистскому единству западных рядов и их позиционированию РФ как «бензоколонки» и «европейского врага». Ирония в том, что уже 19 апреля Ян Гамачек должен был прибыть в Москву для переговоров о закупке «Спутника V». Теперь, понятно, не прибудет, да и контракта никакого не будет. «Чехия должна не поддаваться российской гибридной войне в форме вакцинации», – заявил бывший министр иностранных дел страны Томаш Петржичек (ушедший в отставку 12 апреля, чьи обязанности сейчас и выполняет Гамачек).

Вторая – это стремление Чехии посотрудничать с Росатомом. Чехи хотят строить пятый блок АЭС «Дукованы», и одними из вероятных исполнителей могли стать именно российские специалисты (мировые лидеры в этой отрасли). Теперь же участие российской компании в тендере находится под большим вопросом. А ведь цена этой сделки – миллиарды долларов.

«Любой, кто утверждал, что АЭС "Дукованы" должны строить компании из стран с высоким уровнем риска, таких как Россия, должен скорректировать свое мнение в свете недавних событий. Это не вопрос бизнеса – национальная безопасность тут должна быть безусловным приоритетом», – говорит чешский сенатор Павел Фишер. «Я ожидаю от правительства немедленного исключения РФ из списка стран-кандидатов. Государство, которое осуществляет террористическую деятельность в нашей стране, не может сотрудничать с нами по таким фундаментальным проектам», – уверяет чешский депутат Мариан Юречка.

Внешним наблюдателем подобный саботаж политиками интересов собственных граждан и страны (вакцинация людей, расширение АЭС – во всем этом Чехия ой как нуждается) кажется безумием, однако специалисты по Чехии не удивлены. «Россия давно уже стала темой чешских внутриполитических разборок, и в желании показать, насколько чехи не собираются «прогибаться под русских», местные политики просто утратили чувство реальности», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Вадим Трухачев.

Расплата за фокусы

Вопрос теперь в том, как отреагирует Россия. И эксперты считают, что миндальничать с чехами никто не будет.

«Надо выслать 20 чешских дипломатов. С учётом консульств в Питере и Екатеринбурге, столько наберётся. Надо демонстративно отказаться от поставок «Спутника» в Чехию. Надо закрыть генконсульство в Карловых Варах. Надо отказаться от пары проектов в РФ с участием чешского капитала. И конечно, надо остановить российские вложения в чешскую экономику. А эти вложения очень большие», – говорит Вадим Трухачев.

И МИД, судя по всему, думает в этом же направлении – по крайней мере, что касается дипломатической части. «Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами"», – заявила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Уже очевидно, что из Москвы будут высланы чешские дипломаты – вопрос лишь в том, сколько. Вообще-то по принципам дипломатической взаимности высылают равное количество. Однако Россия, по всей видимости, несколько устала от показательных «фокусов» со стороны Восточной Европы и, в ответ на ничем не спровоцированную высылку поляками трех российских дипломатов (которые, вероятно, решили подтявкнуть американцам, объявивших персонами нон-грата 10 сотрудников посольства РФ) отправила домой не троих, а пятерых поляков. Нынешний же фокус чехов на порядок превосходит польский – и, вероятно, получит гораздо более жесткий ответ. То есть либо высылку значительного количества чешских дипломатов, либо высылку такого количества, которое сделает невозможным функционирование чешского посольства.

Конечно, некоторые чехи только рады будут такому ответу. «В итоге это или следующее чешское правительство сведет наши дипломатические отношения с Россией к минимуму – то есть мы оставим в Москве только посла, консула и самый необходимый персонал. Аналогичное требование будет выставлено и к русской миссии на территории Чехии, в результате чего очень большой штат посольства РФ в Праге будет значительно сокращен… Я надеюсь, что мы избавимся от этой массы российских дипломатов или людей с дипломатическим прикрытием, после чего начнем отношения с русскими с чистого листа», – говорит бывший посол Чехии в РФ Петр Коларж.

Однако посмотрим, как отреагируют чешский электорат (не на словах, а на избирательных участках) после того, как сведение дипотношений к минимуму приведет к снижению экономического и туристического сотрудничества к тому же минимуму.

Впрочем, инициаторы скандала страдают уже сейчас – в частности, Ян Гамачек. Дело в том, что его предшественник на посту главы МИД Томаш Петржичек уже заявил, что еще раньше знал о «причастности русских ко взрыву в Врбетице». И получается, что чешские власти обладали информацией о «теракте» в момент подготовки к визиту в Москву за «Спутником-V» – и это уже вызвало всплеск истерии со стороны ряда политиков. Направленной в адрес того, кто должен был поехать в Москву – то есть господина Гамачека.

«Министр внутренних дел и первый вице-премьер не имел права готовиться к встрече в Москве в то время, когда он, очевидно, располагал информацией о том, что российские силы осуществили акт государственного терроризма в Врбетицах, в результате которого погибли чешские граждане. Вон из правительства!», – говорит бывший вице-президент Европейского парламента Павел Теличка.

«Я просто жду, когда министр внутренних дел Ян Хамачек объявит, что переговоры по Спутнику-V в РФ были лишь прикрытием. Что в понедельник он хотел лично прилететь за двумя агентами ГРУ, ответственными за взрыв во Врбетице, доставить их в Чехию и отдать под суд. Я уже теряюсь в этой лжи», – вторит ему действующий член Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

Сам Гамачек заявил, что собирается подать заявление в полицию за «раскрытие гостайны» – вот только поможет ли это ему пережить скандал? Перефразируя известную фразу, когда роешь могилу для российско-чешских отношений, то рой могилу и для своей карьеры.

Теги:

Чехия

,

шпионский скандал