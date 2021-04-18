 

Израильские конструкторы начали копировать российские беспилотники

18.04.2021, 12:34, Новости дня
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Израиль копирует технологии российских беспилотников, считает главный конструктор компании ZALA AERO (входит в группу компаний «Калашников») Александр Захаров, об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Нет, нет, нет! Это вообще неправильный вопрос. Значит, я вам скажу больше. На сегодняшний день, я считаю, что не только мы не отстали, а уже есть тенденции, что тот же Израиль копирует у нас кое-какие вещи. Понимаете?» – ответил эксперт на вопрос о технологии создания беспилотников. Об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что во время эфира были показаны примеры применения в Сирии дронов-камикадзе «Ланцет», разработанных ZALA AERO. А также в сюжете телеканала была показана концепция беспилотников в качестве «воздушного минного поля»: несколько дронов занимают позиции для патрулирования в воздухе, при появлении беспилотника противника барражирующие боеприпасы идут на таран одновременно с подрывом трехкилограммовой боевой части. Для демонстрации концепции использовалась компьютерная графика.

Ранее сообщалось, что в линейке компании ZALA, являющейся ведущей в «Калашникове» в области разработки беспилотников, известны два боевых изделия – ударный дрон-камикадзе ZALA-KYB и его дальнейшее развитие дрон-камикадзе «ZALA Ланцет». Последний включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.

Напомним, в июне 2019 года сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в РФ барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».



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