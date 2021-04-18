 

Оппозиция Белоруссии назвала провокацией заявление о подготовке покушения на Лукашенко

18.04.2021, 12:34, Новости дня
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Пресс-служба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявила, что информация о планах устранить президента Белоруссии Александра Лукашенко и совершить госпереворот в республики является провокацией спецслужб.

«Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы.

Белорусская оппозиция заявила, что «необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси»

В заявлении подчеркивается, что «Тихановская как лидер демократического движения последовательно выступает за разрешение политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведения свободных честных выборов», передает «Интерфакс».

ФСБ РФ задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера.

В воскресенье ФСБ раскрыла подробности покушения на Лукашенко. Из оперативной съемки следует, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество лидера республики Александра Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров.



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