Минздрав Украины: Наиболее высокий уровень госпитализаций от COVID-19 – в Хмельницкой области

Показатель госпитализации не превышен в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Херсонской областях.

Наиболее высокий уровень госпитализаций от COVID-19 в Хмельницкой области – 119,4 человек на 100 тыс. населения.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, к “красной” зоне эпидемической опасности относится Киев и 12 регионов: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Три области – Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская – в “желтой” зоне, остальные регионы – в “оранжевой”.

Инфографика: moz.gov.ua

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 18 апреля в Украине подтвердили более 1,94 млн случаев инфицирования коронавирусом (10 282 – за последние сутки), умерло 39 786 пациентов с COVID-19, выздоровело около 1,48 млн человек.

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