Чехия планирует обсудить в Совете ЕС взрывы на арсенале, к которым может быть причастна РФ

“Я проинструктировал наших послов в ЕС и НАТО, чтобы проинформировать наших союзников о деле Врбетице”, – отметил он.

Instruoval jsem naše velvyslance p * i #EU a @NATO, aby informovali naše spojence o kauze Vrb * tice. V pond * lí o tom budu mluvit i na zasedání ministr * zahrani * í #EU.

— Jan Hamá * ek (@jhamacek) April 18, 2021

В заседании Совета ЕС примут участие министры иностранных дел всех 27 государств – членов ЕС. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также примет в нем участие, он предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС.

Контекст:Гамачек 17 апреля объявил, что в течение 48 часов из Чехии вышлют 18 российских дипломатов, так как “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

Кроме того, Чехия объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении проживавшего в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Чехии их считают причастными взрыву складов боеприпасов на комплексе Врбетице 16 октября 2014 года.

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на выдворение из Чехии 18 российских дипломатов. “Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами”, – сказала она.

—