 

Герой убил женщину и умер сам

18.04.2021, 12:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вечером 17 апреля в собственной квартире была убита жительница Москвы. Ей в лицо из травматического пистолета выстрелил знакомый. Затем он вернулся к себе домой. Его тело было обнаружено на улице под окнами его квартиры. В предсмертной записке мужчина рассказал, что у него есть две правительственные награды – за участие в войне в Афганистане и за освобождение автобуса с детьми в аэропорту Орджоникидзе в 1988 году. Теперь в обстоятельствах этого странного дела предстоит разбираться сотрудникам полиции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / Ученые: Языковые навыки младенцев более развиты, чем можно предположить

24.03 / Мнение: О х***е вокруг Собчак

13.07 / Мнение: Исторический шанс

26.08 / “Секс случается редко”: Алексей Чумаков рассказал о причинах проблем в постели

10.11 / Скончался сатирик Михаил Жванецкий

15.08 / Меган Маркл дала интервью о негативном влиянии СМИ и расовой дискриминации

08.10 / “Пошел бы не один”: Филипп Киркоров заявил о желании попасть на нудистский пляж в Крыму

13.07 / На десерт: торт со вкусом тульского пряника

15.01 / Экономиста Илларионова уволили из Института Катона после слов о штурме Капитолия

07.04 / Паслер сообщил о первом в РФ концессионном соглашении в сфере первичной медпомощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика