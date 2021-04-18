 

Рекордсмен по санкциям США. Почему Вашингтон не оставляет в покое российского бизнесмена Пригожина

18.04.2021, 12:26, Разное
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Очередной виток санкций пришелся на последние 10 лет, и список их постоянно расширяется. Согласно данным на конец января, число россиян и компаний, попавших под ограничения США, составило 742. Больше санкций наложено только на Иран. Удивительно, что некоторые люди попадают в списки не единожды, и причины каждый раз выглядит все более абсурдно.

Российский бизнесмен Евгения Пригожин – настоящий санкционный рекордсмен. Под «ограничительные меры» предприниматель, а также юридические и физические лица, которые по мнению Минфина США имеют к нему отношение, попадали девять раз.

Первый раз это произошло в декабре 2016 года, тогда предпринимателя обвинили в спонсорстве конфликта на востоке Украины. Через год Пригожина связали с частной военной компанией и включили в еще один санкционный список. Отметим, что во всех случаях США не предоставляли доказательств своих обвинений.

За 2018-2020 годы Евгений Пригожин оказался в списках несколько раз. Все «дела» связаны с вмешательством в американские выборы, которое якобы имело место. И это, не смотря на то что в 2018 году американский суд снял бизнесмена обвинения во вмешательстве в избирательный процесс. Однако санкции на этом для петербургского предпринимателя не закончились.

В 2020 году Пригожина обвинили в деятельности, направленной на усиление позиций России в ЦАР. Какое отношения США имеет к усилению позиций России и было ли оно – никто не знает, потому как свои доводы американская сторона на всеобщее обозрение не выводит.

Последние санкционные листы были опубликованы в 2021 году. Они в том числе коснулись Пригожина и неких африканских компаний, которые Вашингтон связывает с предпринимателем. Согласно формулировкам американского президента, введение новых санкций связано с «вредоносной внешней деятельностью России», а также с вмешательством в выборы 2020 года. На фоне выигрыша демократов, которые явно без фанатизма смотрят в сторону РФ, формулировка выглядит не просто абсурдной, а уже откровенно комичной. Пригожин даже попал в розыск ФБР, где за информацию о его местонахождении ведомство готово заплатить четверть миллиона долларов.

Маниакальная зацикленность Вашингтона на российском бизнесмене удивляет. Особенно поражает то, что несмотря на попытки добиться правосудия со стороны юристов бизнесмена, США так и не представили сведения, которые послужили началом целого вороха санкций против петербургского предпринимателя. Вероятно, причины кроются в чем-то другом, и американская стороны тщательно скрывает свои грехи. Сам Пригожин иронично высказывается на этот счет, называя себя «мировым брендом добра, попавшим под санкции».



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