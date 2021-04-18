Диетолог рассказала о разрушающих организм популярных продуктах

Съедаемая человеком пища не только насыщает организм витаминами и микроэлементами, но и может разрушить организм. Диетолог Елена Кален пояснила о вредных, но популярных продуктах, употребление которых лучше ограничить.

На состояние здоровья человека оказывают влияние как внешние факторы, так и продукты, которые он включает в свой ежедневный рацион. Кроме пополнения ресурсов организма витаминами и другими полезными веществами, еда также может существенно испортить общее состояние здоровья. Российский диетолог Елена Кален опубликовала перечень тех блюд, которые могут нарушить функционирование и даже вывести из строя целые органы и системы. В первую очередь это сладости, причем, как кондитерские изделия, так и напитки. Конфеты и газировку из-за высокого содержания сахара диетолог называет наиболее коварными вредителями для организма. Именно систематическое употребление таких вкусностей способно привести к набору лишних килограммов и даже более серьезным последствиям в виде ожирения. Кроме того, существуют в таких случаях и риски менее очевидных проявлений в виде проблем с кожей или разрушения печени.

Не стоит слишком часто есть и мясные изделия, несмотря на высокое содержание в них белков. Чрезмерное количество мяса способно вызвать депрессию и нарушить работу желудка и кишечника. Не принесет пользы также алкоголь, причем он вреден даже в небольших количествах. Регулярно добавляя вино или спиртное в меню, человек рискует спровоцировать преждевременное старение. Страдает от подобных напитков также печень, ответственная за переработку токсинов, кроме того, у любителя выпить стопочку или бокальчик высока вероятность «заработать» заболевания сосудов и сердца. Также поклонники алкоголя часто обращаются к медикам с расстройствами метаболизма вроде диабета, повышенным артериальным давлением и заболеваниями поджелудочной железы.

Чашечка бодрящего кофе также оказалась в своеобразной группе риска. Доктор Елена Кален предупреждает, что чрезмерные дозы кофеина в итоге могут закончиться не только гипертонией, но и тремором руки или учащенными сердечными сокращениями. Правильно спланированный повседневный рацион, как пишет «Инфореактор», поможет улучшить качество жизни, дольше сохраняя крепкое здоровье и бодрость.

Источник: inforeactor.ru