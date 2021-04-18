«Хотели посадить в погреб»

Лукашенко и ФСБ «раскрыли планы госпереворота», который готовили адвокат и политолог «по приказу высшего руководства США».

Александр Лукашенко пояснил о подготовке покушения на него и его детей, в которой якобы участвовали вывезенные из РФ в Беларусь адвокат Юрий Зенкович и политолог Александр Федута. Видео выступления Лукашенко опубликовано в телеграм-канале «Пул первого».

«В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб… <…> Мы задержали группу, они показали нам, как они все это планировали. <…> Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее ЦРУ и ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — рассказал Лукашенко.

Он уточнил, что Зенковича и Федуту задержали в Москве после обращения к президенту РФ Владимиру Путину и директору ФСБ Александру Бортникову. Лукашенко также пояснил о причастности к подготовке переворота лидера партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григория Костусева, задержанного в Могилевской области.

«Из США прилетели агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще… Наш же был, Федута. Потом стали шире смотреть — Костусев появился там, в меньшей степени. Он в Москве не был, мы вышли на него здесь, и ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России, и [глава КГБ Беларуси Иван] Тертель — своего коллегу, Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли», — сказал Лукашенко.

Сюжет о задержании Федуты и Зенковича, а также подробности «плана метяжа» показал белорусский телеканал ОНТ.

В свою очередь российская ФСБ сообщила, что ранее задержанные в Москве Зенкович и Федута готовили военный переворот 9 мая в Минске, а также планировали устранить Лукашенко. Задержание было проведено совместно с белорусским КГБ.

В ФСБ уточнили, что, по данным КГБ Беларуси, Зенкович и Федута обсуждали в одном из мессенджеров схему военного переворота в республике «по отработанному сценарию» «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов. Кроме того, добавили в ФСБ, в Москве Зенкович и Федута собирались встретиться с оппозиционно настроенными генералами ВС Беларуси.

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На этой неделе в Москве пропали белорусский политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Беларуси. Как рассказывала супруга Зенковича, ее муж приехал в российскую столицу по рабочим делам, а затем должен был отправиться в США, однако он перестал отвечать на звонки. Позже родственникам заявили в белорусском КГБ, что мужчин задержали в рамках расследования уголовного дела, но какого именно — не уточнили. Одновременно с этим КГБ сказал о задержании лидера БНФ Костусева.

В начале 2000-х Юрий Зенкович был одним из членов Сойма правоцентристской белорусской партии БНФ и депутатом местного совета. Около 14 лет назад он переехал в США, где получил американское гражданство.

Александр Федута в 1994 году вел избирательную кампанию Лукашенко, а после победы на выборах стал пресс-секретарем президента. Позже Федута перешел в оппозицию к Лукашенко, и постоянно сталкивался с задержаниями и обысками. В 2000 году накануне выборов в Палату представителей, куда он баллотировался как независимый кандидат, Федуту избили в подъезде его дома. Редакция «Московских новостей» в Минске, где работал Федута, тогда заявила, что нападение связано с «его журналистской деятельностью и оппозиционной режиму Лукашенко политической позицией».

В 2010 году Федута возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Некляева. После выборов Федута, Некляев и другие оппозиционеры были арестованы, Федута получил условный срок по делу о массовых беспорядках.

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