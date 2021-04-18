СМИ: Ветеран войны в Афганистане застрелил жену и покончил с собой

В Зеленограде найдены мертвыми ветеран войны в Афганистане и его супруга. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщил источник РенТВ, мужчина 55 лет выстрелил своей жене в лицо, а затем покончил с собой. Тела погибших обнаружили в квартире утром, также сотрудники правоохранительных органов нашли предсмертную записку.

По данным источника, мужчина был участником войны в Афганистане. Он участвовал в освобождении детей, захваченных в автобусе бандитами в заложники в 1988 году в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Имеет несколько правительственных наград.

В январе 20-летний мужчина попытался застрелить женщину в квартире в Нижнем Новгороде, а после покончил с собой, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.