 

СМИ: Ветеран войны в Афганистане застрелил жену и покончил с собой

18.04.2021, 11:42, Новости дня
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В Зеленограде найдены мертвыми ветеран войны в Афганистане и его супруга. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщил источник РенТВ, мужчина 55 лет выстрелил своей жене в лицо, а затем покончил с собой. Тела погибших обнаружили в квартире утром, также сотрудники правоохранительных органов нашли предсмертную записку.

По данным источника, мужчина был участником войны в Афганистане. Он участвовал в освобождении детей, захваченных в автобусе бандитами в заложники в 1988 году в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Имеет несколько правительственных наград.

В январе 20-летний мужчина попытался застрелить женщину в квартире в Нижнем Новгороде, а после покончил с собой, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.



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