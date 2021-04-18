В Новосибирской области обнаружили тело утонувшего шестилетнего мальчика

В Новосибирской области спасатели нашли тело шестилетнего мальчика, упавшего в реку Власиха, информирует пресс-служба регионального управления Следственного Комитета России.

«В последние дни уровень реки Власиха стал снижаться. В ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели малолетнего, на прибрежной части, где снизился уровень воды, группой волонтеров и местных жителей обнаружено тело 6-летнего мальчика», – говорится в сообщении на сайте СК.

Следствие установило, что в четверг мальчик гулял вместе с друзьями в городе Обь. Ближе к вечеру дети стали идти домой, шестилетний мальчик пошел за мячом, который находился у реки, зашел в водоем и утонул. Следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр обнаруженного ребенка, после проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти ребенка.

В СК напомнили, что по факту утопления в реке Власиха шестилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний мальчик в Комсомольске-на-Амуре упал в шахту лифта и сломал ребра.