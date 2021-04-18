 

В Новосибирской области обнаружили тело утонувшего шестилетнего мальчика

18.04.2021, 11:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Новосибирской области спасатели нашли тело шестилетнего мальчика, упавшего в реку Власиха, информирует пресс-служба регионального управления Следственного Комитета России.

«В последние дни уровень реки Власиха стал снижаться. В ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели малолетнего, на прибрежной части, где снизился уровень воды, группой волонтеров и местных жителей обнаружено тело 6-летнего мальчика», – говорится в сообщении на сайте СК.

Следствие установило, что в четверг мальчик гулял вместе с друзьями в городе Обь. Ближе к вечеру дети стали идти домой, шестилетний мальчик пошел за мячом, который находился у реки, зашел в водоем и утонул.  Следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр обнаруженного ребенка, после проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти ребенка.

В СК напомнили, что по факту утопления в реке Власиха шестилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний мальчик в Комсомольске-на-Амуре упал в шахту лифта и сломал ребра.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / В Вашингтоне оценили санкции Британии против России

15.07 / Британия собралась потратить больше 700 млн евро на защиту границ с Евросоюзом

09.10 / «Очередное заимствование у американцев» — французский историк раскритиковал идею «позитивной дискриминации в вузах

30.08 / Пик второй волны коронавируса в Японии пройден

19.11 / Guardian – учёные потратят миллионы евро на воссоздание исторических запахов Европы

17.08 / Мишустин назвал безобразием темпы работ по обустройству погранпереходов

22.03 / “Повезло с супругой!”. Тарзан и Королева перед камерой понежились в объятиях друг друга

10.01 / Майк Пенс намерен посетить инаугурацию Джо Байдена

29.06 / Эксперты ВШЭ назвали число спасенных жизней во время эпидемии коронавируса

27.07 / Instagram уличили в слежке за пользователями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика