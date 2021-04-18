 

Синоптик спрогнозировал возвращение «осенней» погоды в Москву

18.04.2021, 11:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Период аномально теплой погоды в Москве завершается, в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень, около половины месячной нормы осадков выпадет в столице в среду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 21 апреля, «когда в осадкомеры всего за сутки попадет столько, сколько выпало за первые 2 декады месяца – до 25 миллиметров или около половины всего месячного объема небесной влаги», передает РИА «Новости».

Как отметил синоптик, в таких условиях показания термометров в ночь на вторник «рухнут» до нуля – плюс 5 градусов. «Из-за этого в некоторых районах вместе с дождем кое-где кратковременно могут быть вкрапления мокрого снега, а днем столбики термометров едва ли будут доставать до отметки плюс 10, что соответствует климатическим показателям октября», – рассказал Тишковец.

Ранее синоптик рассказал, что 14 апреля температура в Москве побила рекорд 59-летней давности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.02 / Суд в Грузии постановил арестовать зачинщика антироссийских протестов

26.08 / В Минске задержаны около 20 протестующих

26.03 / В Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли более 30 человек

23.07 / В Армении заявили об анализе тактики боевых действий Азербайджана в воздухе

20.10 / Марин Ле Пен призвала к войне с исламизмом во Франции

23.03 / Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда

02.01 / В Якутии в вечной мерзлоте нашли шерстистого носорога

06.10 / Илон Маск поддержал разработку российской многоразовой ракеты «Амур»

04.12 / Появились подробности задержания российских журналистов в Турции

06.07 / Вопрос дня: Куда чаще всего бьют молнии?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика