Синоптик спрогнозировал возвращение «осенней» погоды в Москву

Период аномально теплой погоды в Москве завершается, в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень, около половины месячной нормы осадков выпадет в столице в среду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 21 апреля, «когда в осадкомеры всего за сутки попадет столько, сколько выпало за первые 2 декады месяца – до 25 миллиметров или около половины всего месячного объема небесной влаги», передает РИА «Новости».

Как отметил синоптик, в таких условиях показания термометров в ночь на вторник «рухнут» до нуля – плюс 5 градусов. «Из-за этого в некоторых районах вместе с дождем кое-где кратковременно могут быть вкрапления мокрого снега, а днем столбики термометров едва ли будут доставать до отметки плюс 10, что соответствует климатическим показателям октября», – рассказал Тишковец.

Ранее синоптик рассказал, что 14 апреля температура в Москве побила рекорд 59-летней давности.