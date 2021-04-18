Мнение: Сопротивление в Лисичанске

Сопротивление в Лисичанске

В Лисичанске, на временно оккупированной территории ЛНР, неизвестные патриоты и борцы с фашизмом разрисовали белой краской памятник карателям, убитым на Донбассе, а также написали на постаменте памятника слово "Ленин". Взято отсюда https://vk.com/marche_des_femmes?w=wall-192057304_3921

Это насчет того, существует ли на Украине движение сопротивления, или все украинцы поддерживают нациков-бандеровцев. Вот у нас некоторые "патриоты", гневно заламывают руки и возмущенно вопрошают: "Как-так, во время Великой Отечественной войны на Украине существовало широкое подпольное и партизанское движение, а сейчас, мол, его нет!" Делая отсюда неправильный вывод, что сейчас все украинцы за бандеровцев… Вывод, на мой субъективный взгляд, в корне неверный..

Надо заметить, что в основе большинства партизанских отрядов были либо диверсионные группы, заброшенные по линии НКВД (желающие могут поинтересоваться о том, что это было за Четвертое управление НКВД СССР под руководством товарища Судоплатова) или военной разведки; либо части Красной Армии, которые оказались в окружении и не смогли выйти к своим через линию фронта, после чего перешли к партизанским действиям; либо люди, которых специально оставляли на оккупированных территориях, для организации партизанских отрядов и подпольных организаций. Пример – пожалуй, самый знаменитый украинский партизанский командир Сидор Ковпак. Да, он не был не чекистом, ни военным разведчиком, а на момент начала войны был председателем Путивльского горисполкома, но во время Гражданской войны. что очень немаловажно, командовал партизанским отрядом. Таким образом, в 1941 году товарищ Ковпак прекрасно знал, что и как надо делать, чтобы нанести наибольший урон оккупантам а своих людей сохранить… Судьба же партизанских отрядов, организованных дилетантами, не владеющими основами войны в тылу врага, как правило, была печальной… Увы, немцы дураками не были, и дело свое знали…

И еще один аспект.. Партизанское движение не может существовать без поддержки извне. Во время Великой Отечественной войны партизанам помогали. Подбрасывали оружие, боеприпасы, взрывчатку, аккумуляторы для радиостанций, а также другие нужные вещи… И да, действия партизан координировали, руководили ими. Существовал даже Центральный штаб партизанского движения. В качестве примера проведения крупных операций со стороны партизан, которые координировались этим штабом, – это операция под кодовым названием "Концерт", которая, в свою очередь, была продолжением другой операции "Рельсовая война"… Что это были за операции, узнайте сами, необходимость самообразования никто не отменял.

Делаем выводы… Мы увидели, что существование сильного партизанского движения невозможно без сильной поддержки извне. Пока подобная поддержка не появится -никакого партизанского движения на территории современной Украины не будет. И требовать от людей начинать вооруженную борьбу сейчас, когда для этой борьбы нет никаких условий – это значит просто ставить НАШИХ людей под удар. А НАШИХ людей на Украине много. Только силы, которая может объединить их для борьбы пока нет. Это очень печально… Что ж, будем ждать..

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https://nickol1975.livejournal.com/10267845.html – цинк

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