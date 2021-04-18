Дом-музей Чикатило в Шахтах испытывает рекордный наплыв посетителей из-за выхода сериала про маньяка

Дом-музей Андрея Чикатило в городке Шахты Ростовской области стал настоящим магнитом для туристов.

И это всё благодаря выходу сериала Сарика Андреасяна про знаменитого шахтинца, уверен директор учреждения Михаил Бердянский.

В Шахтах побывала съёмочная группа “Первого канала”, которая действительно заметила на улицах города оживление и много приезжих. В сам музей посещения расписаны буквально по часам, он открывается в шесть утра и работает без выходных.

– Никогда столько людей не было, даже в юбилейные какие-то даты, когда мы мероприятия устраивали, зазывали всех, – делится с журналистами Бердянский. – Интересно, что к нам не только приезжают со всей России, но и многие шахтинцы пришли разузнать про своего земляка. Многие жили тут с рождения, но практически ничего не знали про жизнь и дела Андрея Романовича.

Наследие Чикатило не ограничивается сухой справкой в Википедии, подтверждает замдиректора местного краеведческого музея, историк-“чикатилист” Оксана Маркина. Благодаря неравнодушным людям удалось воссоздать многие детали быта маньяка – к примеру, в доме воссоздана точная копия его кабинета, где он в том числе принимал гостей. Некоторые из вещей целиком аутентичные, они действительно принадлежали Чикатило, о чём сообщают соответствующие таблички.

– О том, что будут снимать кино, мы узнали одни из первых – группа Андреасяна проявила очень серьёзный подход, они решили всё максимально достоверно воссоздать. И первым делом они обратились к нам, – рассказывает директор музея. – И многие детали обстановки, которые воссоздавались для съёмок, не будут просто выброшены, как реквизит, они стали экспонатами нашего музея.

В день презентации сериала планировалось провести пресс-конференцию в Шахтах, на которой исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев выступал бы в образе своего героя, однако планы изменились – авторы сериала решили сделать телезрителям сюрприз и раскрыть его личность лишь ко второй серии. Тем не менее, сотрудники музея не оставляют надежды увидеть звезду и даже готовятся заказать две восковые фигуры – самого Андрея Чикатило и актёра.

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