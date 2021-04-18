В Крыму растет заболеваемость COVID-19, ограничивать поток туристов на оккупированный полуостров не собираются

“Выбор курортов на майские праздники сузился до предложений Крыма и Краснодарского края. Однако на фоне заявлений региональных властей о готовности принять тех, кто теперь не сможет полететь в Турцию, в Крыму сообщили о росте количества ежедневных случаев заражения коронавирусом. Еще в конце января крымские власти говорили о том, что количество заболевших COVID-19 пошло на спад, но с середины марта снова начался рост. В апреле тенденция прироста новых выявленных случаев коронавируса продолжилась”, – отметило издание.

“Новая газета” написала, что из 1,9 млн людей, живущих в Крыму, вакцинировали от коронавируса 92 тыс.

“Всего на полуостров поступило 198 тыс. доз вакцины. Причем желающих вакцинироваться явно больше, чем самой вакцины”, – уточнило издание.

15 апреля глава “министерства туризма” Крыма Вадим Волченко заявил, что поток туристов на полуостров превышает на 20% показатели 2019 года. Оккупационные власти заявили, что полуостров готовится этим летом принять 8 млн туристов.

Полной картины заболеваемости COVID-19 оккупационные власти не предоставляют.

За сутки 17 апреля в Крыму выявили 101 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook написал “глава” российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

“Количество выздоровевших за сутки составляет 23 человека, выздоровевших за весь период – 36 527 человек”, – написал он.

Сколько людей заболели и умерли во время эпидемии, Аксенов не сообщил.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1828472097326241

Контекст:Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией из-за эпидемии COVID-19. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию. На период с 15 апреля по 1 июня туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение об ограничении авиасообщения с Турцией не является политическим, оно обусловлено ростом заболеваемости COVID-19 в этой стране.

Авиасообщение было приостановлено вскоре после визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского. Президент Турции Реджеп Эрдоган на фоне стягивания российских войск к украинской границе подтвердил поддержку Анкарой территориальной целостности и суверенитета Украины, а также непризнание аннексии Крыма Россией.

14 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара “каких-либо политических мотивов в решении властей России не усматривает”.

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