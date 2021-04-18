 

Ляшко рассказал, когда в Украине начнут “вакцинировать всех” от COVID-19

18.04.2021, 11:36, Новости дня
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Он напомнил, что цель Минздрава – до конца 2021 года вакцинировать 70% взрослого населения.

“Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то мы будем открывать все пункты прививания, все мобильные бригады, а также потенциально готовы разворачивать вакцинальные центры, чтобы вакцинировать всех”, – сказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что сначала будут вакцинировать категорию людей в возрасте 60+, а когда все желающие получат прививки, то начнется иммунизация категории 18+.

“Сначала приоритет 18+ – это люди с хроническими болезнями, а затем все другие желающие”, – отметил Ляшко.

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech. С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в первой партии было 500 тыс. доз).
25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). До 12 апреля препарат находился на лабораторном контроле, 13 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о начале вакцинации CoronaVac.
16 апреля в рамках механизма COVAX Украина получила 117 тыс. доз вакцины Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Украинские власти говорили о контракте на 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. В Минздраве прогнозируют, что этот объем будут поставлять в течение всего 2021 года.
До конца мая должны также поставить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. Согласно обновленному в апреле плану вакцинации, более половины взрослого населения Украины должны привиться в текущем году.
С начала кампании вакцинации от коронавируса В Украине сделали 449 197 прививок (3333 – за последние сутки).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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