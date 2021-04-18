Мнение: Математическое доказательство экономического проигрыша марксизма

Допустим противное: марксистское общество может быть не беднее капиталистического, то есть может обеспечить членам общества не менее высокий уровень жизни, чем обеспечивает капитализм.

В этом случае марксисты в капиталистических странах будут добровольно объединяться в коммуны, чтобы жить по комфортным для себя правилам: без буржуев, забирающих у них прибавочную стоимость. Капиталисты, в свою очередь, будут вынуждены сурово преследовать марксистов, чтобы те не захватили власть в стране, постепенно подмяв под себя всю экономику. Также капиталисты будут вынуждены принудительно запрещать гражданам эмигрировать в марксистские государства и работать в коммунах.

В марксистских государствах, напротив, капиталистические предприятия будут легальны, так как при равной или меньшей эффективности они не будут представлять угрозы для государственного строя. Запрета на выезд из страны в капстраны, запрета на занятия частным бизнесом в марксистских государствах не будет.

Полученная картина противоречит тому, что мы наблюдаем в реальном мире. Марксисты не объединяются в коммуны, предпочитая исключительно внеэкономические методы борьбы за власть. Напротив, в марксистских государствах частный бизнес обычно запрещён и жёстко преследуется по закону. Периоды «вольницы», такие как НЭП, непродолжительны и неизменно заканчиваются репрессиями.

Из этого следует, что исходное предположение — «марксистское общество может быть не беднее капиталистического» — неверно. Марксизм существенно беднее капитализма, а уровень жизни граждан в марксистских экономиках существенно ниже, чем в капиталистических.