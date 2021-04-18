«Она была бы в ужасе»: друг Валентины Легкоступовой оценил ток-шоу про покойную звезду

Друг Валентины Легкоступовой прокомментировал ток-шоу, которые появляются на разнообразных российских телеканалах. Вадим Манукян уверен, что покойная певица была бы в ужасе, если бы увидела передачи о себе.

Валентина Легкоступова умерла в августе минувшего года в возрасте 54 лет после получения травмы при падении в ванной. Трагический случай произошел спустя месяц после свадьбы певицы с предпринимателем Юрием Фирсовым. Из-за этого именно его многие поклонники звезды обвиняли в смерти любимицы. Высказывали всевозможные блогеры и папарацци и мысли о якобы не самом скромном образе жизни исполнительницы. Это стало плодотворной почвой для многочисленных шоу на телевидении, в которых обсуждались как обстоятельства смерти заслуженной артистки РФ, так и ее личная жизнь.

Однако не всем по душе подобные программы с разбором всех подробностей селебрити. Ее друг Вадим Манукян уверен, что Валентина Легкоступова была бы просто в ужасе от таких программ. Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян уверен в необходимости переформатирования эфирной сетки. Кроме того, владельцам ТВ-каналов следовало бы и самим цензурировать свой контент, чтобы избежать «барахла» в эфире.

Вадим Манукян считает необходимым поддерживать семью Легкоступовой, особенно ее дочь Анетту. Девушка пытается отстоять честь своей матери, посещая ток-шоу и рассказывая то, какой была жизнь артистки на самом деле. Сама исполнительница хита «Ягода-малина» при жизни сторонилась хайпа и пустого пиара. По мнению Манукяна, наследница популярной в 1980-е годы артистки имеет все шансы стать успешной певицей.

Источник: inforeactor.ru