Чего именно испугалась Решетова? – Личное мнение

Вчера поздно вечером, когда большинство людей с чистой совестью спокойно ложилось спать, Настя Решетова устроила нечто похожее на истерику в своих Историях аккаунта Инстаграм:



Фото: Соцсети

Это сестра меня фоткала! Где вы тут кого разглядели? Подам в суд на тех, кто приписывает мне два романа с мужчинами, а не с европейцем, с которым романа нет.

Поняли? Поня-я-яли?!

И как вишенка на торте угроза — удалю аккаунт. Напугала, как говорится, ежа голой задницей.

Я задумалась: неужели Настя и в самом деле спалила того, кого не следовало светить?

Вполне возможно такое, как мне кажется. Мужчина обиделся, а Настя устроила охоту на ведьм среди своих подписчиц — надо же сделать кого-то виноватыми, когда сама прокололась.

Однако, такой мужчина может быть, но его возможно и нет. Обратила внимание на интереснейшую деталь — люди всегда проговариваются.

«Было удобно, когда я была в семье. Мне никого не приписывали, а теперь начался парад слухов».

Довольно странная и парадоксальная логика в этом абзаце, вы не находите? При чём тут семья её бывшего сожителя Тимура Юнусова?

Дьявол — в деталях. И в оговорках. Про мужчину мы ничего не знаем, не видим ничего, кроме мутного отражения. А теперь вспомните беленькую Тиматеву — Алёну Шишкову. Как я подозреваю, ей запрещено встречаться с мужчинами.

А может быть, такой договор всё-таки есть и с Настей?

Одно дело, когда ходят слухи об ухажёрах — их легко объяснить семье пиаром. Мол, никого нет, вы что, я сама это вбросила, чтобы подогреть интерес к себе. Совсем другое — частный джет, на который у Насти не может быть денег. И в отражении кто-то — какой-то попутчик.

Чего испугалась Решетова, что начала в ночи строчить сообщения, будто из пулемёта? Вариант, что оправдывается она перед Симоной, на мой взгляд, наиболее правдоподобен.

Настя пишет, что устала от публичности — я её понимаю. Ну, раз устала, сама же видишь выход из ситуации — удали аккаунт. Или, хотя бы, не вбрасывай туда буквально каждое своё действие. В таком режиме очень легко проколоться, подставиться, спалить людей и себя.

Что, в общем-то, мы и видим.

Интересно, как отреагирует Тимати? Ну, точнее — что сделает Симона Яковлевна? Снимут Настьку с довольствия или как?

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