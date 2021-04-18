Ярослав Ашихмин: «Наш пациент может умереть в любой момент»

Врачи настаивают на том, что Навального надо срочно обезболить.

Врачи Алексея Навального опубликовали письмо к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить их к своему пациенту. Они выразили беспокойство «по поводу его состояния, которое близится к критическому». Терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал, почему важно, чтобы к Навальному все-таки пустили врачей.

«Достаточно давно он просил, чтобы пришли личные врачи, которым он доверяет. Это первое. Этого не происходило. Соответственно, мы считаем, что нужно поддержать человека. Мы достаточно давно помогали ему с разными вопросами. Мы считаем, что действительно важно второе мнение в отношении того, что с ним происходит и, возможно, требуется какое-то изменение лечения, потому что есть болевой синдром, диагноза нет.

Кроме того, что есть проблемы в ногах, есть проблемы и в руках, снижение чувствительности и жжение. Они не связаны с грыжей пояснично-крестцового отдела позвоночника, это может быть полинейропатия, которая может прогрессировать.

Если бы медики пришли, я думаю, он бы прекратил голодать, что тоже было бы здорово.

Наибольшую угрозу представляет повышение уровня калия. Наш пациент может умереть в любой момент: калий 7,1 ммоль/л — это очень много, рост креатинина более чем на 50%, мочевая кислота — больше 800 ммоль/л. Это может быть связано с прогрессирующей почечной недостаточностью (мочевая кислота забила канальцы нефронов почек).

Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия. Смерть от остановки сердца.

Ксерокопия результатов анализа крови Алексея Навального на фоне голодовки в ИК-2. Фото из фейсбука Ярослава Ашихмина

Мы беспокоимся за него. Письма адвокатами подавались, насколько я понимаю, о том, чтобы пришли различные специалисты, неоднократно. Сейчас мы решили лично опубликовать это письмо.

Есть человек, который страдает, у которого болевой синдром, который не ест из-за своих убеждений. Да, я его не видел, но его состояние, судя по тому, что мы слышим от адвокатов, супруги, те анализы, которые мы видели, внушают исключительное опасение в отношении жизни. Для того чтобы сделать какие-то выводы, необходимо с ним побеседовать, его посмотреть, провести неврологическое обследование.

„

На его месте любой человек должен получить обезболивание.

С болью жить нельзя. В любом случае, если у него болит, значит, есть стандартное правило: если у человека есть боль в течение нескольких дней, даже не трех недель, значит, лечение происходит некорректно. По всем принципам медицины обезболить человека нужно. Сначала обезболивание и потом или параллельно — постановка диагноза.

Человек же не просто хочет, чтобы пришли какие-то врачи, он хочет решения проблемы. Пока проблема не решена. Во всех документах, которые я видел, объяснения того, почему у пациента наблюдается немение и жжение в руках, нет. Обезболивания нет».

Мария Ефимова

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