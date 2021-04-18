 

Все погибшие в ДТП в Ростовской области оказались несовершеннолетними

18.04.2021, 10:48, Новости дня
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Все пятеро погибших и один пострадавший в ДТП в Ростовской области были подростками 13-15 лет, выживший пассажир находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщи представитель управления ГИБДД РФ по региону.

«Все, кто находился в машине, – несовершеннолетние 13-15 лет», – цитирует РИА «Новости» представителя.

Он добавил, что водитель погиб, а единственный выживший пассажир находится в реанимации в тяжелом состоянии. Областная прокуратура организовала проверку.

Управление МВД по Ростовской области опубликовало видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП. Судя по кадрам, из-за столкновения с деревом легковой Hyundai, которым управлял 14-летний водитель, превратился в груду металлолома.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области автомобиль под управлением 14-летнего подростка врезался в дерево, пять человек погибли в результате ДТП. В автомобиле было шесть человек. Один пострадавший находится в реанимации.



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