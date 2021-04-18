Женщина и двое детей погибли при пожаре в Московской области

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18.04.2021, 10:48, Новости дня
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Женщина и двое детей полутора и двух лет погибли в результате пожара в деревянной постройке в городе Талдоме, СК проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Московской области.

«17 апреля после тушения пожара в деревянной постройке в городе Талдоме по улице Полевая обнаружены тела трех человек: 35-летней женщины и двух детей (полтора и два года) с термическими повреждениями. По данному факту следственным отделом по Дмитрову ГСУСК по Московской области организована доследственная проверка», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинские экспертизы. Уточняется, что будет проведен дополнительный осмотр с участием следователя-криминалиста, после этого будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в поселке Бызово Свердловской области, по предварительной информации, погибли пятеро детей, еще трое взрослых и двое детей госпитализированы.



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