Мнение: Капитолий и заговор генералов

О поисках врагов народа среди американских силовиков.

Внезапно выяснилось очевидное – полиция занимала пассивную позицию во время штурма Капитолия.

Хотя это было очевидно еще 6 явнаря, при адекватной работе полиции, никто бы в Капитолий не зашел. Но полиция вела себя прямо скажем странно, в результате чего погибли люди, а 2 полицейских и 1 протестующий по итогам этих событий очень быстро покончили жизнь самоубийством.

Есть и смешные моменты – у подразделения защиты Капитолия часть щитов была с трещинами, а часть была заперта в автобусе в шкафу, который не смогли открыть.

Главный инспектор полиции Капитолия США в своем отчете подтвердил, что полиция бездействовала во время попытки путча 6 января

Новый отчет на 104 страницах от главного инспектора полиции Капитолия США подтверждает, что руководство этого отделения полиции практически облегчило нападение на Капитолий, к которому подстрекал Трамп – своим намеренным бездействием, которое нельзя назвать иначе, как саботажем.

В выдержках, опубликованных СМИ, которые получили допуск к частям этого «щекотливого для правоохранителей» отчета, озаглавленного «Обзор событий, касающихся 6 января 2021, Захват Капитолия США», главный инспектор Майкл Болтон утверждает, что полиции на «передовой линии» против нападения на Капитолий запретили использовать самые эффективные методы и оборудование для пресечения массовых беспорядков, несмотря на достоверную информацию, что планируется нападение на здание Капитолия.

Отчет представлен на слушания Комитета по делам палаты и может быть опубликован в какой-то степени. Он появился меньше недели спустя после утечки внутреннего документа из Пентагона, в котором подтверждается, что высокопоставленные генералы игнорировали отчаянные мольбы законодателей и самого вице-президента Майка Пенса послать национальную гвардию в тот момент, когда нападение на Капитолий было в разгаре.

Болтон заметил, что подразделению Капитолия для полицейских действий по подавлению массовых выступлений гражданского населения (CDU) , специально созданному для борьбы с большими агрессивными толпами, вроде тех, которые напали на полицию 6 января, не позволили использовать «более тяжелое оружие несмертельного действия … по приказу руководства».

Про готовность CDU в целом противостоять протестующим, Болтон пишет, что они «действовали на пониженном уровне готовности в результате недостатков оборудования». Например, те несколько полицейских щитов, которые полиция получила в тот день, хранились неправильно, поэтому многие были с трещинами, а несколько других щитов, как видно, были заперты в автобусе, и поэтому недоступны во время нападения.

Каждое местное управление полиция в США имеет такое оружие. Тому, что полиции Капитолия, с годовым бюджетом в почти полмиллиарда долларов, и которая должна защищать Конгресс, запретили использовать такое оружие, пока тысячи сторонников Трампа и сотни членов фашистских вооруженных группировок прорывались в Капитолий, нельзя найти невинного объяснения.



Стивен Сунд

Болтон оспорил показания бывшего начальника полиции Капитолия Стивена Сунда, который заявил, что у него «не было информации», что такое нападение вероятно, заметив, что сам оперативно-розыскной отдел полиции Капитолия предупреждал за три дня до нападения, что сторонники Трампа, верящие в том, что выборы были «украдены», были настроены против Конгресса и, вполне возможно, могли применить насилие.

3 января «оценка угрозы» полиции Капитолия ясно утверждала: «В отличие от других послевыборных протестов, целью сторонников Трампа не обязательно будут протестующие с другой стороны, как раньше, а сам Конгресс станет мишенью 6 января». Далее добавляется, что «протесты «Стоп кража» обычно привлекают белых шовинистов, членов вооруженных групп и других, которые активно призывают к насилию, что может привести к существенно опасному положению для правоохранительных органов и населения в целом».

В отчете указано, что «оценка угрозы» ссылалась на комментарии в соцсетях на сайтах сторонников Трампа, которые призывали к нападениям на членов Конгресса и включали карту системы подземных тоннелей на Капитолии.

Министерство национальной безопасности DHS переслало эту карту с некоторыми комментариями на сайте, который, по словам DHS, выступает «за противостояние членам Конгресса и вооружению огнестрельным оружием во время протестов». Один такой комментарий: «Приносите огнестрел. Это сейчас или никогда», а другой: «Мы не можем дать им выбирать. Подавляющая вооруженная сила – наш единственный шанс».

Никто не может всерьез принять утверждение, что полиция Капитолия в столице не могла сделать того, что обычно делается в любом американском городе против левых протестов. После убийства Данте Райта Демократы-руководители Миннесоты нашли достаточно сил и средств, чтобы подавлять протесты, достаточно полицейских для блокпостов, постановки заграждений из колючей проволоки и антиконституционного «комендантского часа».

Скорее всего, мы узнаем дополнительные подробности, но и того, что уже сообщили о расследовании главного инспектора полиции Капитолия, довольно, чтобы понять, что полицию преднамеренно демобилизовали перед бунтом 6 января.

Во время бунта руководство армии ничего не делало и тянуло время. Внутренние документы Пентагона, слитые в прошлые выходные, перечисляют звонки законодателей чиновникам министерства обороны в разгар нападения.



Уильям Уолкер.

В начале мая, давая показания в Конгрессе, командующий национальной гвардией Округа Колумбия Уильям Уолкер сказал, что он запросил добро на переброску частей национальной гвардии в Капитолий в 1:49, когда фашисты-бунтовщики приблизились к зданию Капитолия. Действующий министр обороны Кристофер Миллер, назначенный Трампом, не давал разрешения до 5:08, то есть 3 часа и 19 минут.



Марк Милли.

В течение этого времени члены конгресса и вице-президент Майк Пенс лихорадочно звонили и требовали «очистить» Капитолий. В том числе спикер Нэнси Пелоси и глава большинства Сената Чак Шумер говорили с Председателем Объединённого комитета начальников штабов Марком Милли полчаса около 4:40, при этом Пелоси и Шумер «обвинили аппарат государственной безопасности в том, что они знали, что протестующие планировали нападения на Капитолий».

Генералы и чиновники министерства обороны – в их числе многие, назначенные Трампом в месяцы перед 6 января, не вмешивались, давая Трампу возможность провести операцию. Они начали действовать только тогда, когда стало ясно, что операция провалилась, не достигнув цели.

Заявления, что нападение было невозможно предусмотреть или что они было неожиданным результатом действий легко возбудимых сторонников Трампа, опровергаются месяцами планирования этого путча и преднамеренным невмешательством полиции и военных.

Попытка Трампа захватить власть почти удалась, и опасность никуда не делась. Демпартия и Байден стараются скрыть роль Республиканской партии, призывая к «единству» с «коллегами-республиканцами», с которыми у них общая цель – защита интересов американского империализма за границей и «открытия» экономики, несмотря на пандемию, ради обеспечения прибыли финансовой аристократии.

Джейкоб Кроссе

https://www.wsws.org/en/articles/2021/04/15/pers-a15.html – оригинал на английском.

Такой себе жирный намек на то, что необходима чистка генералитета и руководства полиции за соучастие в "заговоре с целью захвата власти и убийства членов Конгресса". Вот уже бывшего министра обороны и главу комитета начальников штаб Армии США пытаются пристегнуть к делу о заговоре.

При этом, помимо версии о том, что все это было частью заговора генералов Пентагона и других силовоков, равновероятным может считаться то, что штурм был спровоцирован для дискредитации Трампа, в лучших традициях Поджога Рейхстага. Впрочем, и в том и в другом случае, к организации произошедшего причастны одни и те же люди. Просто конечный мотив можно трактовать по разному.

С моей точки зрения, версия о том, что мы наблюдали постановку в стиле "Поджог Рейхстага" на мой взгляд более вероятен, нежели описываемый сценарий, когда генералы Пентагона руками протестующих пытаются ликвидировать Конгресс.

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