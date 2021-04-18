 

В ответ на санкции США в России раздавили бульдозером более тысячи MacBook и iPhone

18.04.2021, 10:48, Разное
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МИД РФ сообщил о контрсанкциях против США за введённые ограничений для российских физлиц.

Совместно с мэрией Москвы было принято решение демонстративно «уничтожить иконы американского производства и потребительства» — технику Apple. Более 600 iPhone 12 и 400 MacBook Pro 2020 были закуплены на государственные деньги за 108 миллионов рублей.

Чиновники отчитались о потраченных средствах и на собственных машинах привезли технику на московский полигон для уничтожения.

– Пусть знает Тин Кок, что Россию не запугать санкциями. Кадры уничтожения этих, бесспорно настоящих айфонов, еще долго будут у американцев перед глазами, — заявил ответственный за проведение мероприятия Алексей Веткин.

Вся техника Apple была раздавлена бульдозерами за 20 минут.

– Отлично, все в хламину! Тут гайки, там железки, здесь пружинки. Несколько, черти, еще уцелели, у них на экране какой-то зеленый робот светился, но он им не поможет, по второму кругу их, — прокомментировал инспектор контроля качества уничтожения на полигоне.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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